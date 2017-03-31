Англия

Форвард Эвертона Ромелу Лукаку в марте играл лучше всех футболистов английской Премьер-лиги.

В марте Эвертон провел 3 игры. В каждой из них Лукаку удалось отличиться. Ромелу забил по голу Тоттенхэму (2:3) и Вест Бромвичу (3:0), а также отметился дублем в ворота Халла (4:0). Кроме того, на счету бельгийца еще и 2 ассиста в этих матчах.

Лукаку отказался продлевать контракт с Эвертоном и его отличная форма в этом сезоне порождают все больше слухов, что по окончанию сезона Ромелу покинет Ирисок.

В нынешней кампании Лукаку забил 21 гол. До этого никому из игроков Эвертона не удавалось забить больше 20 голов в Премьер-лиге.