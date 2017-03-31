Англия

Менеджер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс считает, что полузащитник его команды Йоан Кабай хочет присоединиться к Марселю.

В недавнем интервью Кабай, который перешел в Кристал Пэлас летом 2015 года за рекордные тогда для клуба 10 млн. фунтов, заявил, что он "не знает, что случится в будущем".

"Если читать между строк, то он хотел бы перейти в Марсель, если они сделают хорошее предложение", — сказал Аллардайс.

"Он хотел бы помочь клубу избежать вылета. Если он будет делать свою работу и поможет нам сохранить прописку в Премьер-лиге, а Марсель предложит нам миллионы фунтов, то клуб может задуматься над его продажей".

"Но я предпочел бы удержать его. Что произойдет летом? А кто знает? Будет несколько подписаний, несколько игроков покинут клуб. Все, как и в любом другом клубе".

На данный момент Криста Пэлас занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, располагаюсь на расстоянии 4 очков над зоной вылета за 10 матчей до конца сезона.