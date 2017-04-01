Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о противостоянии с Эвертоном.

Юрген Клопп признался, что ему нравится противостояние Ливерпуля и Эвертона и отметил уважительное отношение с обеих сторон. Немецкий тренер сравнил мерсисайдское дерби с противостоянием Боруссии Д и Шальке, которое проходит при более накаленной обстановке.

"Особенность этого дерби в том, что я получаю уважение даже от тех людей, которые поддерживают Эвертон", — признался Клопп.

"В игре нет ничего более важного, чем результат — но не более того. Вот таким и должен быть спорт".

"Когда я сажусь в такси, а водитель — болельщик Эвертона, он никогда не выгонит меня из машины. Когда я иду в пабы поблизости своего дома, многие фанаты Эвертона принимают меня — в этом разница по сравнению с противостоянием Шальке и Дортмунда", — объяснил Клопп.

"Я люблю такие матчи, как дерби. Положительным моментом является то, что не надо смотреть на ситуацию в таблице, потому что в таких матчах всегда нужна победа. Каждый на 100% сфокусирован на победе. Мир не поменяется после этой игры, но для нас всех — может поменяться", — считает тренер.

Стоит отметить, что Ливерпуль не проигрывал в дерби Эвертону с 2010 года.