Англия

Менеджер Уотфорда Вальтер Маццарри борется за спасение своего места у руля команды.

Победа Шершней над Сандерлендом в прошлом туре подняла команду Маццарри в турнирной таблице АПЛ, таким образом, Уотфорд практически гарантировал себе безопасное место вдали от зоны вылета.

Тем ни менее, по информации Telegraph Sport, итальянский специалист находится под растущим давлением со стороны руководства клуба. Совету директоров Уотфорда не очень нравится тот факт, что Вальтер предпочитает играть от обороны. По мнению руководства, у Шершней есть достаточно футболистов для того, чтобы играть в атакующий футбол.

Также, проблемой является то, что Маццарри не может свободно говорить по-английски, так как это вызывает некоторые проблемы в общении с командой.

Напомним, что Вальтер возглавил Шершней в мае 2016 года, тогда менеджер подписал контракт сроком на три года. Однако, руководство клуба уже доказало, что не боится вносить изменения, если что-то идет не так.

С 2012 года, когда семья Поццо получила права на команду, Уотфорд сменил уже 7 менеджеров.

После 29 сыгранных туров команда Маццарри располагается на 12-м месте в чемпионате Англии, имея в своем активе 34 набранных балла.

