До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 січня 2026 року.

Завершилася 1422 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Рада підтримала законопроєкт про захист тварин.

- Спроба росіян прорвати кордон на Харківщині.

- Можливе послаблення комендантської години та продовження канікул.

- Уряд затвердив перелік предметів, із якими не можна перебувати у школах.

- У Міноборони кажуть, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК із бажанням доєднатися до війська.

- Уряд утворив цілодобовий штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики в Києві.

- росіяни зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.

- Близько 300 багатоповерхівок у Києві перебувають без тепла, ситуація зі світлом залишається "дуже складною".

Підбірка новин: Hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.



З початку доби відбулося 161 бойове зіткнення.



Противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 160 керованих авіабомб, здійснив 4876 ударів дронами-камікадзе та 2464 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку російських загарбників. Противник завдав авіаційного удару, скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 87 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень — у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне. Наразі тривають три боєзіткнення.



На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки, два боєзіткнення досі тривають.



На Лиманському напрямку російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве. Один бій триває.



На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції.



Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.



На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки. Наразі триває одне боєзіткнення.



На Покровському напрямку ворог здійснив 41 спробу потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Родинського, Нового Шахового, Сухецького.



За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 87 та поранили 49 окупантів, знищили один мотоцикл, три квадроцикли, 30 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільної техніки, дев’ять одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу. Крім того, уражено шість одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, наземний роботизований комплекс та дев’ять укриттів особового складу противника.



На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває.



На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 25 атак ворога у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по Різдвянівці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці, Залізничному, Гуляйполю.



На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Оріхів, Таврійське, Преображенка.



На Придніпровському напрямку ворог один раз невдало намагався наблизитись до позицій наших захисників.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

День почав зі спеціального формату – тепер так щодня буде, усі на звʼязку. Спеціальний селектор – із кожним, хто відповідає за відновлення та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика, забезпечення в містах і селах. Від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад. Київ та область, Харків та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг; Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання, протягом дня уряд повинен дати рішення. Передусім, щоб збільшити імпорт електрики та всі можливості резервного постачання і забезпечення.

Пункти підтримки у містах – є окремі завдання для МВС, у тому числі по реальному інформуванню людей. Щоб кожен міг звернутися на лінію 112 і отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою. Важливо, щоб державні інституції та влада на місцях були в повній комунікації з бізнесом, з енергетичними компаніями – з усіма, хто зараз може додати ресурсів для спільної стійкості.

Мають бути рішення щодо комендантської години – щоб підприємцям було простіше планувати роботу. І щоб можна було об’єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей. Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами.

Я доручив Премʼєр-міністру України та першому віцепремʼєру – міністру енергетики, іншим урядовцям бути максимально активними в комунікації із суспільством та максимально допомагати громадам.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!