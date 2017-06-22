Англия

Кристал Пэлас близок к назначению Франка де Бура на вакантную должность менеджера.

В следующем сезоне Кристал Пэлас будет тренировать Франк де Бур, информирует авторитетное британское издание BBC.

Де Бур является приоритетным кандидатом для президента Кристал Пэлас Стива Париша и переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

В Кристал Пэлас де Бур заменит Сэма Аллардайса, который помог Орлам избежать вылета из Премьер-лиги в прошлом сезоне, но позже объявил о завершении карьеры.

47-летний де Бур находится без работы с ноября 2016 года, когда был уволен из миланского Интера всего лишь через 85 дней после назначения.

С 2010 по 2016 год де Бур тренировал Аякс, с которым в период с 2011 по 2015 год выиграл четыре чемпионских титула Эредивизи подряд.