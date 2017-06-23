Защитник Даниэль Алвес в ближайшее время наверняка окажется в Манчестер Сити.
ДАНИ АЛВЕС, GETTY IMAGES
23 июня 2017, 11:22
Несколько дней назад Дани Алвес расторг контракт с Ювентусом и получил статус свободного агента. Ранее писали о том, что игрок уже заключил двухлетний контракт с Ман Сити.
В интервью одному из бразильских изданий 34-летний футболист намекнул на переход в стан Горожан.
"Станет ли Манчестер Сити моей следующей командой? Все вокруг знают, как я восхищаюсь Хосепом Гвардиолой", — сказал опытный футболист.
Напомним, что Дали Алвес работал с Гвардиолой в Барселоне в период с 2008 по 2012 года.