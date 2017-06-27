Защитник Ювентуса Алекс Сандро в ближайшее время может завершить переход в Челси.
Алекс Сандро может стать первым летним трансфером Челси, Getty Images
27 июня 2017, 10:46
Челси приблизился к заключению сделки по переходу Алекса Сандро из Ювентуса. За трансфер бразильца предстоит заплатить 68 миллионов евро.
Руководство Юве не хотело продавать бразильца и предлагало тому контракт до 2022 года с окладом в 5 миллионов евро за сезон.
Агенты Алекса Сандро ясно дали понять, что бразилец настроен на переход в Челси и не хочет продлевать контракт.
Текущее предложение Челси устраивает туринцев и клуб не будет препятствовать переходу своего защитника.
Ранее сообщалось, что Ювентус купит двоих за деньги вырученные от трансфера Алекса Сандро.