Англия

Защитник Ювентуса Алекс Сандро в ближайшее время может завершить переход в Челси.

Челси приблизился к заключению сделки по переходу Алекса Сандро из Ювентуса. За трансфер бразильца предстоит заплатить 68 миллионов евро.

Руководство Юве не хотело продавать бразильца и предлагало тому контракт до 2022 года с окладом в 5 миллионов евро за сезон.

Агенты Алекса Сандро ясно дали понять, что бразилец настроен на переход в Челси и не хочет продлевать контракт.

Текущее предложение Челси устраивает туринцев и клуб не будет препятствовать переходу своего защитника.

Ранее сообщалось, что Ювентус купит двоих за деньги вырученные от трансфера Алекса Сандро.