Англия

Лондонский клуб завершил трансфер французского защитника ПСЖ Сержа Орье.

Накануне ивуарисйский правый бек все же сумел добиться разрешения на въезд в Великобританию и работу Лондоне, после чего подписал с Тоттенхэмом длительный контракт.

Как сообщает официальный сайт "шпор", соглашение Орье с клубом рассчитано до 2022-го года. Игрок будет выступать под 24-м номером.

Примерная стоимость трансфера Сержа оценивается в 23 млн фунтов.

В прошлом сезоне Орье отдал 4 результативные передачи в 22 матчах за ПСЖ в Лиге 1.