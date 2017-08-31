Лондонский клуб завершил трансфер французского защитника ПСЖ Сержа Орье.
Серж Орье, Getty Images
31 августа 2017, 15:58
Накануне ивуарисйский правый бек все же сумел добиться разрешения на въезд в Великобританию и работу Лондоне, после чего подписал с Тоттенхэмом длительный контракт.
Как сообщает официальный сайт "шпор", соглашение Орье с клубом рассчитано до 2022-го года. Игрок будет выступать под 24-м номером.
Примерная стоимость трансфера Сержа оценивается в 23 млн фунтов.
В прошлом сезоне Орье отдал 4 результативные передачи в 22 матчах за ПСЖ в Лиге 1.