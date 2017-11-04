Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо подчеркнул, что он не любит говорить о травмированных футболистах.

В данный момент "красные дьяволы" вынуждены обходиться без ряда важных для команды футболистов, в том числе и некогда самого дорогого игрока планеты – Поля Погба.

По словам Моуриньо, он предпочитает не акцентировать внимание на травмах, в отличии от других наставников.

"Я не жалуюсь на травмы, и, возможно, в этом моя ошибка", — сказал Моуриньо.

"На моем месте любой другой тренер уже ныл бы из-за отсутствия Погба: "О нет, 10 матчей без Погба, групповой этапа Лиги чемпионов и все важные игры без него… Когда же он вернется?". Я же говорю о нем только в том случае, если журналисты сами задают вопросы".

"Я предпочитаю не касаться темы травмированных футболистов. Это мой способ справиться с проблемами и заодно уважать тех игроков, которые заменяют получивших повреждения футболистов".

"Помимо Погба у нас травмированы Феллаини, Каррик, Ибрагимович и Рохо. Это немалое количество игроков, потому мы хорошо справляемся", — подытожил португалец.

Ранее Моуриньо заявил, что на чемпионство в АПЛ в нынешнем сезоне претендуют 6 команд.