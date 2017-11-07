Новоиспеченный менеджер Вест Хэма Дэвид Мойес дал свой первый комментарий в новом статусе.
ДЭВИД МОЙЕС, GETTY IMAGES
07 ноября 2017, 11:59
Несколько часов назад Вест Хэм объявил о назначении на пост главного тренера Дэвида Мойеса.
"Очень жду встречи с болельщиками на нашем стадионе. Хочу увидеть, насколько сильно они поддерживают команду", — сказал Мойес после своего назначения.
"Сейчас нам очень нужна поддержка. Впереди много работы и я уверен, что нам удастся добиться нужных результатов", — добавил тренер.
На данный момент Вест Хэм расположился на 18-м месте в АПЛ с 9 очками в активе.