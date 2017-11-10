Англия

Главный тренер молодежной сборной Англии Ади Бутройд поделился своими ожиданиями от матча против Украины.

Сегодня, 10 ноября, "сине-желтые" в Киеве сразятся с одногодками из Англии.

В этой игре молодежной сборной поможет ряд футболистов, которые до этого вызывались в первую команду страны. Это — Коваленко, Зинченко, Беседин, Лунин и Лукьянчук.

"Я знаю, что вашу команду усилили несколько игроков из первой сборной. Но сила Украины всегда в командной работе. У них нет суперзвезды, но хватает хороших футболистов. Нам нужно сыграть умно и получить положительный результат. Да, ничья — это нормально, но может быть и лучше", — сказал Ади Бутройд.

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