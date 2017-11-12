Полузащитник Шальке Леон Горецка следующим летом намерен перебраться в один из клубов Премьер-лиги.
Леон Горецка, Getty Images
12 ноября 2017, 20:57
Накануне стало известно, что на хавбека Шальке претендуют сразу два итальянских гранда – Ювентус и Милан.
Однако, как сообщает испанская газета Sport, Горецка не заинтересован в переходе ни в какой другой чемпионат, кроме АПЛ.
В Англии 22-летнего игрока в своем составе хотят видеть Челси, Ливерпуль, Арсенал и Тоттенхэм.
Дейстующий контракт Горецки с Шальке истекает будущим летом, потому клубов, желающих заполучить его бесплатно, наверняка будет достаточно.
В нынешнем сезоне Леон забил 4 гола в 9 матчах Бундеслиги.