Англия

Полузащитник Шальке Леон Горецка следующим летом намерен перебраться в один из клубов Премьер-лиги.

Накануне стало известно, что на хавбека Шальке претендуют сразу два итальянских гранда – Ювентус и Милан.

Однако, как сообщает испанская газета Sport, Горецка не заинтересован в переходе ни в какой другой чемпионат, кроме АПЛ.

В Англии 22-летнего игрока в своем составе хотят видеть Челси, Ливерпуль, Арсенал и Тоттенхэм.

Дейстующий контракт Горецки с Шальке истекает будущим летом, потому клубов, желающих заполучить его бесплатно, наверняка будет достаточно.

В нынешнем сезоне Леон забил 4 гола в 9 матчах Бундеслиги.