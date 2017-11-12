Англия

Фаворитом на должность нового технического директора является Луис Кампос.

Судя по всему, Челси нашел замену техническому директору Майклу Эменало, который покинул "синих" в начале недели.

Им может стать экс-скаут Реала Луис Кампос, который также успел поработать в клубе под руководством Жозе Моуриньо.

Кроме того Луис Кампос был техническим директором Монако и Марселя.

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