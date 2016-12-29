Франция

Тулуза сделала запрос о возможности аренды нападающего Монпелье Кевина Бериго.

Тулуза ищет усиление в линию атаки этой зимой.

По информации L`Equipe, клуб уже сделал запрос Монпелье по поводу возможности аренды Кевина Бериго.

Стоит отметить, что и сам Монпелье не прочь подписать форварда зимой, однако это точно не будет Эммануэль Адебайор, которого сватала молва.

Также сообщается, что Тулуза рассматривает кандидатуры Бенжамена Жано (Лорьян) и Корентена Жано (Монако).

28-летний Бериго сыграл 13 матчей (6 в основе, всего – 620 минут) в Лиге 1 в нынешнем сезоне, в которых отметился 1 ассистом, голов не забивал.