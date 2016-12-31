Франция

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Мемфис Депай попал в сферу интересов французской Ниццы.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 22-летнего вингера Красных дьяволов приписывали итальянской Роме, английскому Эвертону и португальскому Порту.

По информации французского издания Le Parisien, Депай является приоритетной трансферной целью Ниццы.

В то же время отмечается, что текущему лидеру французской Лиги 1 будет непросто переманить голландца.

Предполагается, что Ницца хочет взять хавбека сборной Нидерландов в аренду, тогда как МЮ отдает предпочтение его продаже за 15 млн евро.

В текущем сезоне Депай отыграл за команду Жозе Моуриньо во всех турнирах лишь 8 поединков.