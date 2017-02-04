Франция

Благодаря голам Жермена и Фалькао монегаски уверенно разобрались на своем поле с Ниццей.

Ницца продемонстрировала свои амбиции в матче первого круга против Монако, сумев одолеть соперников с разгромным счетом 4-0. Тем не менее, подопечные Жардима сейчас находятся даже в еще более лучших кондициях чем тогда и могут похвастаться лишь двумя потерями очков на своем поле в нынешнем сезоне. Дополнительной интриги матчу добавляло противостояние лучшей атаки Лиги 1 у Монако и лучшей обороны у Ниццы. Обе команды не раз демонстрировали свои высокие амбиции в этом сезоне и наверняка готовы были их продемонстрировать в очном противостоянии.

С первых минут матча позиционным преимуществом удалось завладеть Монако, тогда как Ницце приходилось в основном обороняться. Опасно пробивал с линии штрафной в одном из эпизодов Бернарду Силва — выручил Кардинале. В еще одном моменте после подачи с левого фланга от Менди нанес удар головой Фалькао, но мяч пролетел рядом со штангой. Еще один шанс упустил Бернарду Силва ближе к перерыву, когда его выстрел с правого края штрафной блестяще парировал Кардинале. Гости ответили на эти эпизоды единственным ударом Эйссерика из-за пределов штрафной мимо створа ворот.

После перерыва команды должны были больше раскрываться, что в итоге и произошло. На первой же минуте опасно пробил из-за пределов штрафной Лемар — выручил Кардинале. А еще через минуту уже гол праздновали хозяева. Менди здорово исполнил подачу с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где набежавший Жермен ударом головой переправил мяч точно в цель. Валери не праздновал толком гол, так как помнить свои недавние успешные выступления в составе Ниццы.

Сразу после пропущенного гола удалось заметно прибавить в атакующей игре подопечным Люсьена Фавра. Уже монегаски оказались зажаты на своей половине поля, а гости создавали опасные моменты. Однако, хозяева устояли и в контратаке провели свой второй гол. Менди на сей раз низом прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Фалькао ударом ногой в падении занес мяч в ворота. Вскоре Радамель и вовсе оформил дубль. На сей раз ассистировал ему Лемар, а пробил нападающий из центра штрафной точно в угол ворот.

Ницца пыталась отквитать хотя бы один гол, но попытки Плеа и Балотелли в этот вечер успеха не имели. Как и Эйссерика, который уже в добавленное арбитром время вышел один на один, но отправил мяч в дальнюю штангу ворот Субашича. 3:0 — впечатляющая победа Монако в очном матче с прямыми конкурентами, которая обозначила полноценный реванш за поражение со счетом 0:4 в первом круге.

Football.ua

Монако - Ницца 3:0

Голы: Жермен, 47, Фалькао, 60, 81

Монако: Субашич — Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди — Силва (Дирар, 88), Фабиньо, Бакайоко, Лемар — Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Моутиньо, 77)

Ницца: Кардинале — Байсс, Данте, Сарр (Бельханда, 64) — Суке, Сиприен, Сери, Энрике — Эйссерик — Плеа, Балотелли

Предупреждения: Жемерсон — Сери