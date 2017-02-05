Франция

Полузащитник французской Ниццы Жюльен Веркутерен получил статус свободного агента.

Стоит отметить, что 24-летний вингер защищал цвета Ниццы с лета 2014 года, а во второй части прошлого сезона он на правах аренды выступал за бельгийский Вестерло.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, контракт с Веркутереном был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Всего, на счету бельгийца в футболке Ниццы 10 матчей и 2 ассиста.

В текущем сезоне Веркутерен не принял участия ни в одном официальном поединке команды Люсьена Фавра, лишь трижды попав в заявку на игру.