В заключительном матче 24-го тура текущего розыгрыша французской Лиги 1 подопечные Руди Гарсия дома уверенно переиграли команду Антуана Комбуаре.
Димитри Пайе (справа) отметился дебютным голом после возвращения в Марсель, L'Equipe
08 февраля 2017, 23:55
Марсель — Генгам 2:0
Голы: Б. Гомис, 26, Пайе, 76
Марсель: Й. Пеле — Сакаи, Фанни, Роланду, Дория — М. Лопес (Л. Диарра, 88), Венкер, Сансон — Товен (Кабелла, 70), Б. Гомис, Пайе (Замбо Ангисса, 80)
Генгам: Йонссон — Мартинс Перейра, Санко, Сорбон (До, 66), Левек — Дидо, Бодмер — Блас, Салибур, Коко (Бенезе, 62) — Бриан (А. Менди, 81)
Предупреждения: Б. Гомис, Роланду — Коко