Франция

Полузащитник Лиона Корентен Толиссо понес наказание за удаление в гостевом матче французской Лиги 1 против Сент-Этьенна (0:2).

Напомним, что уже в компенсированное время отчетной встречи 22-летний хавбек Ткачей грубо сфолил на полузащитнике Зеленых Фабьене Лемуане, за что получил прямую красную карточку.

Сообщается, что дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать Толиссо на 2 матча.

В то же время 1-матчевую дисквалификацию получил еще один полузащитника Лиона — 24-летний Рашид Геззаль, который был удален в том же поединке за два предупреждения.

Стоит отметить, что руководство Лиона решило наказать своих игроков за необязательные удаления.

В текущем сезоне Толиссо отыграл за Ткачей во всех турнирах 29 матчей (8 голов, 3 ассиста), а Геззаль — 22 поединка (2 гола, 5 ассистов).