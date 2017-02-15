Франция

Еще 2 гола в Лиге чемпионов — и нападающий Эдинсон Кавани обойдет Златана Ибрахимовича в списке лучших бомбардиров парижан в этом турнире.

Вчера ПСЖ деклассировал Барселону – 4:0. В этой встрече дублем отметился аргентинский вингер Принцев Анхель Ди Мария, еще по одному мячу в свой актив записали Дракслер и Кавани.

Новый лидер атак парижан Эдинсон Кавани в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге чемпионов вплотную приблизился к легенде клуба Златану Ибрахимовичу. На счету Ибрахимовича 20 голов, Кавани же отметился 19 мячами.

Среди 14 лучших снайперов есть трое действующих игроков ПСЖ – Анхель Ди Мария (7 мячей), Блез Матуиди и Хавьер Пасторе (по 6).

Первая пятерка выглядит так:

1. Златан Ибрахимович – 20 голов

2. Эдинсон Кавани – 19

3. Джордж Веа – 16

4. Раи – 11

5. Пеги Люиндула – 10