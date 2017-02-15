Еще 2 гола в Лиге чемпионов — и нападающий Эдинсон Кавани обойдет Златана Ибрахимовича в списке лучших бомбардиров парижан в этом турнире.
Златан Ибрахимович и Эдинсон Кавани,
15 февраля 2017, 10:11
Вчера ПСЖ деклассировал Барселону – 4:0. В этой встрече дублем отметился аргентинский вингер Принцев Анхель Ди Мария, еще по одному мячу в свой актив записали Дракслер и Кавани.
Новый лидер атак парижан Эдинсон Кавани в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге чемпионов вплотную приблизился к легенде клуба Златану Ибрахимовичу. На счету Ибрахимовича 20 голов, Кавани же отметился 19 мячами.
Среди 14 лучших снайперов есть трое действующих игроков ПСЖ – Анхель Ди Мария (7 мячей), Блез Матуиди и Хавьер Пасторе (по 6).
Первая пятерка выглядит так:
1. Златан Ибрахимович – 20 голов
2. Эдинсон Кавани – 19
3. Джордж Веа – 16
4. Раи – 11
5. Пеги Люиндула – 10