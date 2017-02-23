Франция

Хавбек Ниццы Юнес Беланда прокомментировал предстоящий матча 27-го тура чемпионата Франции с Монпелье.

Полузащитник Ниццы Юнес Бельханда поделился мнением о своей карьере и о матче с Монпелье в Лиге 1.

"Играть против бывшего клуба — это всегда что-то особенное. Это будет хороший матч. Монпелье выиграл три матча, из последних четырех.

Ницца — это амбициозная команда, которая постоянно прогрессирует. Следующим летом здесь будет новый учебный центр", — заявил полузащитник.

Также Бельханда прокомментировал возможность полного трансфера во французкий клуб. Марокканец играет в Ницце на правах аренды, а принадлежит киевскому Динамо.