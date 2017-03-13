Франция

Крупная победа Лиона в 29-м туре первенства Франции позволила ему укрепить свои позиции в зоне Лиги Европы.

Похоже, поражение от Барселоны, выбившее ПСЖ из Лиги чемпионов, нанесло сильный психологический удар по парижанам. Иначе почему бы они так мучились с безнадежным аутсайдером Лиги 1 Лорьяном? Все же три очка подопечные Унаи Эмери все-таки взяли, что позволило им обойти притормозившую Ниццу.

А вот Лиону, несмотря на яркую победу над Тулузой, занимающую третье место Ниццу уже, похоже, не догнать: отставание в 13 очков за 9 туров ликвидировать не просто. Лига чемпионов Ткачам не светит, но Лига Европы почти гарантирована.

Сент-Этьен — Метц 2:2

Голы: Берич, 53, Перрен, 90+5 — Сарр, 1, Фалетт, 67.

Сент-Этьен: Рюффье — Малькю, Катерине, Перрен, Пьер-Габриэль (Дабо, 77) — Верету, Сельнес — Хамума, Сове (Содерлунд, 67), Монне-Паке — Берич (Корнье, 86).

Метц: Дидильон — Иван, Бишевац, Фалетт, Ассу-Экотто — Манджек, Дюкур — Жюффре (Молле, 89), Коад, Сарр (Нгуетт, 60) — Диабате (Эрдинч, 78).

Предепреждение: Дюкур.

Лион — Тулуза 4:0

Голы: Жайе, 36, Корне, 47, Депай, 53, 82.

Лион: Антони Лопеш — Жайе, Маммана, Янга-Мбива, Морель — Ферри, Гоналон, Серхи Дардер — Корне, Фекир (Вальбуэна, 71), Депай (Геззаль, 86).

Тулуза: Ляфонт — Яго (Тойвонен, 52), Диоп, Жюльен, Мубандже — Трехо, Блен (Думбия, 49) — Сомалия, Жан, Силла — Делор (Дурмаз, 72).

Предупреждения: Серхи Дардер — Яго, Трехо.

Лорьян — ПСЖ 1:2

Голы: Сиани, 68 — Жанно, 28, автогол, Нкунку, 52.

Лорьян: Лекомт — Морейра, Пейберне, Сиани, Де Гофф — Вакасо, Мвуемба (Хамель, 86) — Муканджо, Марво, Филиппото — Жанно (Альядьер, 58).

ПСЖ: Трапп — Менье (Орье, 81), Маркиньос, Тьяго Силва, Курзава — Нкунку, Рабио, Пасторе — Ди Мария, Кавани, Дракслер (Бен Арфа, 88).

Предупреждения: Пейберне, Морейра — Нкунку.