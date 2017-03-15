Франция

Нападающий Ниццы Марио Балотелли прокомментировал свое пребывание во Франции.

Форвард Ниццы Марио Балотелли заявил, что не хочет вспоминать о своей карьере в Ливерпуле.

"Мне очень нравится юг Франции. Во время отпуска ездил в Монако. А вот когда играем матчи на севере Франции, там холодно и серо. Не напоминайте мне, пожалуйста, о Ливерпуле. Там хорошая команда, с хорошими людьми, фантастическими фанатами, но сам город…", — цитирует Балотелли RMC.

Отметим, что Балотелли играл за мерсисайдцев с 2014 по 2016 год.

26-летний итальянец в текущем сезоне сыграл за Ниццу 21 матч во всех турнирах и забил 12 голов.