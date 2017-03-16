Франция

Нападающий Ниццы Марио Балотелли недоволен тем, как французские СМИ осветили его интервью с радио RMC.

В интервью с французским радио Балотелли обсудил различные темы. Тем не менее, большинство национальных СМИ сосредоточились на том, что Марио назвал игрока ПСЖ Эдинсона Кавани "очень хорошим нападающим, но не феноменом".

"Я говорил о великолепных молодых игроках, я говорил о расизме, я говорил об Италии. Но все эти газеты написали лишь о Кавани... Серьезно, вы просто смехотворны", — написал Балотелли в Инстаграме.

"Кавани — удивительный игрок и я уважаю его как топ-бомбардира. Но во Франции феноменально с мячом работают только Ди Мария и Фалькао, ясно?".

"Серьезно, больше никогда не просите меня об интервью... Никто. Балотелли — это не игрушка, а человек со своим мнением. Поэтому вы должны обзавестись собственным, прежде чем судить мое".

"На самом деле меня беспокоит не очередная глупая ложь, а тот факт, что я обсуждал острые социальные проблемы, но они удосужились написать лишь об этом? Вот почему общество и новое поколение будут становиться все более слабыми и слабыми".