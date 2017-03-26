Франция

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа прокомментировал отсутствие игровой практики.

Хавбек парижан Хатем Бен Арфа считает, что клуб не дает ему шанса проявить себя.

"Я не требую игрового времени. Все, чего я хочу, – чтобы мне дали шанс. Я надеюсь, что в ПСЖ есть конкуренция. Я люблю побеждать. Мне трудно смириться с ролью постоянного запасного. Похоже меня наказывают", — написал Бен Арфа на своей официальной сранице в Facebook.

"Если мне дадут шанс и я им не воспользуюсь, то уйду сам. Но моя нынешняя ситуация неприемлема. До конца сезона я буду бороться".

В текущем сезоне Лиги 1 Бен Арфа сыграл 23 матча, и только в пяти вышел на поле в стартовом составе.