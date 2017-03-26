Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа прокомментировал отсутствие игровой практики.
Хатем Бен Арфа, Getty Images
26 марта 2017, 19:05
Хавбек парижан Хатем Бен Арфа считает, что клуб не дает ему шанса проявить себя.
"Я не требую игрового времени. Все, чего я хочу, – чтобы мне дали шанс. Я надеюсь, что в ПСЖ есть конкуренция. Я люблю побеждать. Мне трудно смириться с ролью постоянного запасного. Похоже меня наказывают", — написал Бен Арфа на своей официальной сранице в Facebook.
"Если мне дадут шанс и я им не воспользуюсь, то уйду сам. Но моя нынешняя ситуация неприемлема. До конца сезона я буду бороться".
В текущем сезоне Лиги 1 Бен Арфа сыграл 23 матча, и только в пяти вышел на поле в стартовом составе.