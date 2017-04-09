Представляем вашему вниманию вбидеообзор матча французского чемпионата между Лионом и Лорьяном.
olweb.fr
09 апреля 2017, 09:28
В рамках 32-го тура французской Лиги 1 Лион в родных стенах был сенсационно разгромлен Лорьяном со счетом 4:1.
Лион - Лорьян 1:4
Голы: Толиссо, 28 — Уорис, 42, Марво, 49, Муканджо, 74, 81
Лион: Лопеш — Жайе, Маммана, Янга-Мбива, Рафаэль — Ферри (Ляказетт, 64), Гоналон, Толиссо — Корне (Вальбуэна, 64), Фекир, Депай
Лорьян: Лекомт — Морейра, Пеберн (Туре, 46), Сиани, Ле Гофф — Марво, Мвуэмба, Лотоа (Вакасо, 75), Уорис — Муканджо, Альядьер (Жаннот, 46)
Предупреждения: Рафаэль, Фекир, Маммана — Лотоа