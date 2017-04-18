Франция

Форвард Алексис Санчес и полузащитник Месут Озил могут перейти из Арсенала в ПСЖ.

Санчес уже некоторое время контактирует с представителями ПСЖ и ранее сообщалось, что переговоры чилийца с французами продвинулись вперед.

По информации Yahoo, сегодня ПСЖ сделал первое предложение Арсеналу по форварду в размере 55 млн евро.

Кроме того, сообщается, что ПСЖ также заинтересован купить и еще одного звездного игрока Канониров — Месута Озила, однако по немцу предложений пока не поступало.

У атакующего дуэта контракты с Арсеналом истекают летом 2018 года и вполне вероятно, что уже нынешним летом оба покинут клуб.

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Санчеса 19 голов в 31 матче, Озил отметился 7 голами в 26 матчах.