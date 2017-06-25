Франция

Форвард Монако Килиан Мбаппе сможет зарабатывать в своем клубе в девять раз больше.

По информации beINSPORTS, руководство Монако ради сохранения своего молодого таланта готово предложить ему новый контракт со значительным увеличением заработной платы.

Сообщается, что нынешняя зарплата Мбаппе составляет 18 тысяч евро в неделю, тогда как в новом контракте будет значится число 162 тысячи евро, что в девять раз больше нынешнего.

Таким образом Мбаппе на ряду с партнером по нападению команды Радамелем Фалькао станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Отметим, что на Мбаппе уже несколько месяцев ведут охоту Топ-клубы Европы, но Монако отклоняет даже более 100 миллионные предложения.