Форвард Монако Килиан Мбаппе сможет зарабатывать в своем клубе в девять раз больше.
Килиан Мбаппе, Getty Images
25 июня 2017, 13:06
По информации beINSPORTS, руководство Монако ради сохранения своего молодого таланта готово предложить ему новый контракт со значительным увеличением заработной платы.
Сообщается, что нынешняя зарплата Мбаппе составляет 18 тысяч евро в неделю, тогда как в новом контракте будет значится число 162 тысячи евро, что в девять раз больше нынешнего.
Таким образом Мбаппе на ряду с партнером по нападению команды Радамелем Фалькао станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Отметим, что на Мбаппе уже несколько месяцев ведут охоту Топ-клубы Европы, но Монако отклоняет даже более 100 миллионные предложения.