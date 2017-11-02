Франция

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал игру свои подопечных в поединке против Тоттенхэма.

Накануне Реал в рамках Лиги чемпионов уступил на выезде Тоттенхэму со счетом 1:3.

По словам главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана, добиться успеха в данном матче его команде помешала плохая реализация голевых моментов.

"В жизни порой приходится принимать вещи такими, какие они есть. Конечно, настроение в раздевалке не самое лучшее. Поражение больно по нам ударило, но мы его заслужили", — передает слова француза официальный сайт УЕФА.

"Тоттенхэм победил по праву. Мы знаем, как изменить ситуацию. И мы ее изменим".

"Сегодня мы проиграли матч Лиги чемпионов, а до этого было и поражение в чемпионате страны. Мы не рады, мы не можем этому радоваться. Чувствуем себя неважно. Когда ты побеждаешь, ты радуешься. Когда проигрываешь, то нельзя вешать нос. Это футбол. Вперед еще много матчей и возможностей все изменить".

"Люди могут думать все, что они хотят, но мы не застопорились, это не психологическая яма. Бывает, что ты забиваешь, создав совсем не много моментов. Сегодня было иначе. У нас были возможности сравнять счет, но вместо этого соперник забил сразу три гола".

"Мы встречались с командой, которая сегодня была лучше нас во всех компонентах. Причина проста — мы не забиваем. Но я не переживаю. У нас в команде опытные игроки, чемпионы, и все у нас будет хорошо", — заключил Зидан.

После 4 туров Реал имеет в своем активе 7 очков и занимает вторую позицию в квартете H. Что касается Тоттенхэма, то "шпоры" уже обеспечили себе выход в плей-офф, набрав 10 зачетных пунктов.