Германия

Шальке пополнит казну клуба за счет трансфера хавбека Вольфсбурга Юлиана Дракслера в ПСЖ.

Сегодня Зелено-белые отрапортовали о продаже 23-летнего атакующего хавбека в стан чемпиона Франции. Несмотря на то, что пока неизвестна официальная стоимость трансфера полузащитника, пресса пишет о том, что ПСЖ отдаст за игрока около 45-50 миллионов евро.

Этому трансферу точно обрадовались в Шальке. Гельзенкирхенский клуб получит от продажи игрока семь миллионов евро, информирует Sport Bild.

Летом 2015-го, когда 04-е продавали Дракслера в Вольфсбург за 36 миллионов евро, стороны включили в договор сумму, которая полагается Горнякам от перепродажи футболиста — ее зафиксировали на уровне семи миллионов евро, вне зависимости от того, за сколько Волки продадут игрока.

Если бы Юлиан доиграл в Вольфсбурге до конца контракта (2020), то Шальке мог бы получить дополнительные вливания в зависимости от успехов игрока в стане Зелено-белых.