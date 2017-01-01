Германия

Три основных футболиста Байера могут в любой момент покинуть клуб, если найдется покупатель, который заплатит сумму отступных, прописанную в договоре.

Bild сообщает, что в соглашениях вратаря Бернда Лено, а также полузащитников Ларса Бендера и Юлиана Брандта есть клаусула.

Контракт 24-летнего Лено истекает летом 2020-го года. В этом сезоне вратарь сыграл 22 матча, пропустил 29 мячей, а также отстоял пять игр на ноль. Сумма отступных за вратаря — 18 миллионов евро.

Договор 27-летнего Бендера подходит к концу летом 2019-го года. В нынешнем сезоне футболист провел восемь поединков. Клаусула Ларса равна 15 миллионам евро, она действует до 30-го апреля 2017-го года.

Контракт 20-летнего Брандта истекает летом 2019-го года. В текущем сезоне игрок сыграл 22 встречи, трижды забил и шесть раз ассистировал партнерам. Сумма отступных за вингера — 20 миллионов евро, которая активна до 2018-го года.