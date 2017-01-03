Германия

Полузащитник французского Ренна Поль-Жорж Нтеп попал в сферу интересов немецкого Вольфсбурга.

Стоит отметить, что 24-летний вингер защищает цвета бретонцев с января 2014 года, а его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах француза камерунского происхождения приписывали двум французским грандам — Бордо и Марсель.

Как сообщает французское издание France Football, в ближайшие дни Вольфсбург проведет переговоры с Ренном относительно возможного трансфера Нтепа.

Учитывая, что трудовое соглашение воспитанник Осера истекает в конце нынешнего сезона, бретонцы сделают все возможное, чтобы переподписать его или продать по выгодной цене в январе.

В текущем сезоне Нтеп отыграл за Ренн во всех турнирах 15 матчей, отметившись 2 голами и 5 ассистами.