Германия

Айнтрахт на выезде одолел Шальке

Подопечные Нико Ковача минимально обыграли Шальке на их поле благодаря голу Александера Майера в первом тайме (1:0).

Радость игроков Айнтрахта, eintracht.de

Еще в прошлом сезоне Айнтрахт чудом остался в Бундеслиге, сражаясь в стыковых матчах, а сегодня подопечные Нико Ковача на выезде расправились с Шальке и хоть и на время, но все же вышли на третью позицию чемпионата. Гельзенкирхенцы, в свою очередь, по-прежнему никак не могут найти свою игру — при такой инфраструктуре и подборе игроков нынешнее положение дел явно не их уровень.



Активнее встречу начали футболисты хозяев, а на пятой минуте Бургшталлер даже отправил мяч в сетку ворот Линднера, однако этот гол был отменен из-за офсайда. Следующий острый момент встречи снова был на счету недавнего новичка Шальке, перешедшего в стан гельзенкирхенцев из Нюрнберга — Бургшталлер после подачи от Чупо-Мотинга хорошо пробил головой под перекладину, но вратарь справился и перевел игру к угловому флажку.



Игра к средине первой половины выровнялась, а затем Айнтрахт забил свой первый и единственный гол в этой встрече, позволивший им праздновать победу. Сработала домашняя заготовка, когда со стандарта Макото Хасебе не стал навешивать а покатил мяч к одиннадцатиметровой отметке, откуда Александер Майер слету пробил точно в угол ворот Ферманна.



Нельзя сказать, что остаток встречи игроки Шальке провели совсем уж без шансов забить, хотя все же особой мысли впереди с их стороны не было. Во второй половине снова мог забивать и сравнивать счет Бургшталлер, но акцентированно попасть по мячу после подачи Бенталеба ему не удалось. Более того, могли удваивать свое преимущество гости. Наиболее реальный шанс имел Александер Майер, когда после навеса со стандарта и его удара в касание мяч пролетел совсем рядом с ближней стойкой.



Отдельно отметим выход Евгения Коноплянки, который появился на поле за 15 минут до финального свистка. Евгений мало чем запомнился за это время, как впрочем и вся его команда. Можно вспомнить лишь его навес в чужую штрафную, после которого от головы Хёведеса сфера покинула пределы поля.



Таким образом франкфуртский Айнтрахт побеждает и на время выходит на третью строчку турнирной таблицы, откуда совсем скоро его могут скинуть Хоффенхайм, дортмундская Боруссия и Герта. Дела Шальке идут и того хуже — все та же десятая строчка.



Football.ua



Шальке – Айнтрахт 0:1

Гол: Майер, 33



Шальке: Ферманн — Хёведес, Гайс (Авдижаж, 53), Налдо, Настасич – Шепф (Калиджури, 66), Горетцка, Бенталеб (Коноплянка, 79), Колашинац — Чупо-Мотинг, Бургшталлер



Айнтрахт: Линднер — Хасебе, Вальехо, Абрахам — Маскарель — Чендлер, Гачинович (Тарашай, 90+1), Баркок (Гектор, 85), Ощипка – Хргота (Сеферович, 62), Майер



Предупреждения: Бенталеб, Колашинац – Ощипка