Германия

Майнцу осталось лишь согласовать личный контракт с форвардом Палермо Робином Квайсоном, в котором заинтересован и Ювентус.

Несколько дней назад Ювентус сделал Палермо предложение по Квайсону. Он желал заплатить за шведа 2,8 млн евро и до конца сезона оставить его в аренде на Сицилии.

Впрочем, по информации Sky Sport Italia и SportItalia, в дело вмешался Майнц. Немецкий клуб предложил Палермо 2,5 млн евро за Квайсона и вдвое больше – в виде бонусов.

Майнцу осталось лишь согласовать условия личного контракта с Робином.

В нынешнем сезоне на счету Квайсона 4 гола в 16 матчах Серии А.