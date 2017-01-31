Германия

Кобальтовые наотрез отказываются прощаться со своим защитником Сеадом Колашинацом.

Несколько дней назад появилась информация, что Челси в последние дни трансферного окна намерен оформить трансфер крайнего защитника Шальке Сеада Колашинаца.

Спортивный директор Шальке Кристиан Хайдель в интервью немецкой прессе поведал о ситуации вокруг потенциального трансфера боснийца.

"У нас действительно было предложение от Челси по Колашинацу, но мы сразу его отклонили", — сказал Хайдель.

Таким образом, в это трансферное окно Колашинац не перейдет в Челси.

Отметим, что его действующее соглашение с Горняками рассчитано до конца текущего сезона.