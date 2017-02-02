Германия

Полузащитник Байера Хакан Чалханоглу получил 4-месячный бан от ФИФА.

Официальный сайт Фармацевтов опубликовал решение о санкциях от ФИФА, которое сегодня было подтверждено Спортивным арбитражным судом. Таким образом, турецкий хавбек не сыграет за Байер до конца сезона.

Ситуация с возможной дисквалификацией всплыла еще накануне Евро-2016. Футболист виноват перед Трабзонспором. В 2011-м, когда футболист играл за Карлсруэ, хавбек договорился о переходе в турецкий клуб, однако позже продлил контракт со своим клубом, а еще позже присоединился к Гамбургу. Байер остается невиновным, ведь приобрел игрока через несколько лет после той ситуации.

"Конечно, мы сожалеем об этом решении, которое остается совершенно непонятным для нас. Это тяжелый удар и для Хакана, и для нас", — заявил спортивный директор Байера Руди Феллер.

"Получается, что мы также наказаны, хотя не имели ничего общего с тем, что происходило в 2011-м. Теперь мы не можем рассчитывать на очень важного игрока в самую ответственную пору сезона".

22-летний футболист сборной Турции в нынешнем сезоне сыграл 22 матча, забил 7 голов, отдал столько же ассистов. На счету полузащитника и 8 мячей в 26-ти встречах за национальную команду.