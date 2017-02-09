Германия

Замена вингера Марко Ройса на его коллегу Андре Шюррле стала знаковым событием в истории Бундеслиги — впервые команда элитного дивизиона немецкого футбола сделала сразу 4 замены в 1 матче.

В декабре 2016 года Немецкий футбольный союз сообщил, что команды получат право на 4-ю замену в Кубке Германии. При этом проводить ее можно только если игра перешла в экстратайм.

В матче 1/8 финала Кубка Германии Боруссия Дортмунд и Герта не сумели выявить сильнейшего в основное время – 1:1. У дортмундцев вместо Лукаша Пищека, Марселя Шмельцера и Рафаэля Геррейру вышли Кристиан Пулишич, Маттиас Гинтер и Гонсало Кастро.

Знаковой стала замена Марко Ройса на Андре Шюррле – до этого никто из клубов Бундеслиги не проводил 4-ю замену. Более того, Боруссия стала первой из команд топ-5 чемпионатов, испытавшей нововведение.

Герта на 118-й минуте выпустила вместо бывшего игрока дортмундцев Юлиана Шибера туниссца Сами Алагуи. При этом Шибер начинал встречу не со стартовых минут – он вышел лишь по исходе часа игры вместо Ведада Ибишевича.

Стоит отметить, что ранее в другом матче этой же стадии – между Асторией и Арминией обе команды сделали по 4 замены. В историю вошел игрок Астории Вальдорф Бенжамин Хоффман, заменивший на 117-й минуте встречи Маркуса Майера. Арминия решила не оставаться в долгу и на 120-й минуте вместо Себастьяна Шуппана выпустила Флориана Хартхерца.