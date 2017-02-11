Германия

Нападающий РБ Лейпциг Юссуф Поульсен травмировался в домашнем матче немецкой Бундеслиги против Гамбурга (0:3).

Стоит отметить, что на 31-й минуте отчетной встречи 22-летний форвард сборной Дании вышел на замену, однако уже через 12 минут был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт РБ Лейпциг, врачи выявили у Поульсена повреждение задней поверхности левого бедра.

Ожидается, что датчанин пропустит около 6 недель.

В текущем сезоне Поульсен отыграл за дебютанта Бундеслиги во всех турнирах 21 матч, отметившись 1 голом и 1 ассистом.