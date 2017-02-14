Германия

Красноштанники намерены пролонгировать сотрудничество с нынешним главным тренером Маркусом Гисдолем.

Напомним, что 47-летний специалист возглавил Гамбург в сентябре прошлого года.

Действующее соглашение Гисдоля с Красноштанниками рассчитано до конца текущего сезона, но руководство клуба планирует предложить ему новый контракт, передает немецкое издание Bild.

После 20-ти туров в активе Гамбурга 19 очков и 15-я строчка в турнирной таблице. Подопечные Гисдоля опережают Вердер, идущий в зоне вылета, на 3 пункта.

Ранее немецкий наставник работал в Хоффенхайме с 2013 по 2015 года.