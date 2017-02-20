Германия

Дортмундская Боруссия может продлить контракт с Томасом Тухелем.

"Конечно, досрочное продление соглашения с Тухелем возможно. Должен заметить, что наши задачи во всех турнирах все еще в силе. Поэтому я не могу сказать, что у нас что-то идет не так", — сказал исполнительный директор Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке.

Томас Тухель стал у руля дортмундцев перед стартом сезона 2015/16, в котором он занял 2-е место. Действующее соглашение немецкого специалиста с клубом рассчитано до лета 2018 года.