Германия

Нападающий ПСЖ Жан-Кевин Огюстен летом может перейти в Боруссию Дортмунд.

Дортмундская Боруссия хочет приобрести форварда ПСЖ Жана-Кевина Огустена. Об этом сообщает L'Équipe.

По данным издания, сумма сделки может составить составить 8 миллионов евро.

Отметим, что в январе 2017 года Огустен был близок к аренде в Герту, но переход так и не состоялся.

В нынешнем сезоне француз сыграл в 10 матчах Лиги 1, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.