Мексиканский нападающий Байера Хавьер Эрнандес может перебраться в США летом 2018 года.
Хавьер Эрнандес, Getty Images
24 февраля 2017, 23:56
МЛС начала переговоры с нападающим леверкузенского Байера и сборной Мексики Хавьером Эрнандесом по поводу возможного переезда в США, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
В подписании Чичарито летом 2018 года, когда истечет его контракт с Байером, заинтересованы ФК Лос-Анджелес и Лос-Анджелес Гэлакси.
В случае переезда в МЛС годовая зарплата мексиканца может составить свыше 9 млн. долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.
Агент игрока не ответил на просьбу прокомментировать слухи о потенциальном переезде его клиента в МЛС.
В текущем сезоне 28-летний Чичарито провел за Байер 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов.