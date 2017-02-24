Германия

Мексиканский нападающий Байера Хавьер Эрнандес может перебраться в США летом 2018 года.

МЛС начала переговоры с нападающим леверкузенского Байера и сборной Мексики Хавьером Эрнандесом по поводу возможного переезда в США, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

В подписании Чичарито летом 2018 года, когда истечет его контракт с Байером, заинтересованы ФК Лос-Анджелес и Лос-Анджелес Гэлакси.

В случае переезда в МЛС годовая зарплата мексиканца может составить свыше 9 млн. долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.

Агент игрока не ответил на просьбу прокомментировать слухи о потенциальном переезде его клиента в МЛС.

В текущем сезоне 28-летний Чичарито провел за Байер 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов.