Видеообзор матча 22-го тура Бундеслиги Бавария — Гамбург (8:0).
Бавария забила восемь голов Гамбургу, Getty Image
25 февраля 2017, 19:40
Бавария на своем поле забила восемь безответных мячей в ворота Гамбурга в матче 22-го тура Бундеслиги.
Благодаря сегодняшнему хет-трику Левандовски впервые в сезоне возглавил бомбардирскую гонку. На счету 28-летнего поляка уже 19 голов.
Бавария – Гамбург 8:0
Голы: 1:0 – 17 Видаль, 2:0 – 24, пенальти Левандовски, 3:0 – 42 Левандовски, 4:0 – 54 Левандовски, 5:0 – 56 Алаба, 6:0 – 65 Коман, 7:0 – 69 Коман, 8:0 – 87 Роббен.
Бавария: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен, Лам (Рафинья, 67), Алькантара (Коман, 60), Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски (Саншеш, 57).
Гамбург: Адлер, Джуру, Дуглас Сантос, Сакаи, Маврай, Грегорич (Экдаль, 60), Мюллер (Хунт, 62), Холтби, Уолас, Костич (Вальдшмидт, 72), Юнг.
Предупреждение: Дуглас Сантос (37).