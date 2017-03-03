Германия

Штутгарт решил разорвать контракт с полузащитником команды Кевином Гросскройтцем.

Гросскройтц угодил в скандал во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. На мероприятие были ученики от 16 до 19 лет.

28-летний немец в итоге влез в драку, в результате которой получил ушиб ноги. Повреждение в итоге оказалось настолько серьезным, что игрок не сможет выйти на поле какое-то время.

В связи с такими выходками игрока, руководство клуба расторгло контракт с футболистом, сообщают ряд немецких изданий.

Горосскройтц перешел в Штутгарт в 2016 году и подписал с клубом контракт до лета 2018 года.

В текущем сезоне Гросскройтц провез за швабов 16 матчей во второй Бундеслиге и забил 1 гол.