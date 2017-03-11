Германия

Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель подвел итоги выездного матча с Гертой (1:2).

Томас Тухель отметил ошибки своих подопечных, но не стал перекладывать вину за поражение на голкипера и защитников.

"Результат нас не устраивает, но игра команды была хорошей. Мы недостаточно эффективно играли, что и стоило нам трех очков сегодня", — начал тренер Боруссии.

"Мы имели два хороших шанса выйти вперед, но потом подарили им гол. Маттиас Гинтер определенно сделал ошибку в моменте с первым голом, о чем он много говорил после матча. Но это лишь одна из причин. Не его вина, что мы проиграли матч".

"Мы могли и должны были забивать еще до того, как пропустили первый гол. Во втором голе мяч шел во вратарский угол, но мяч летел быстро и с близкого расстояния, поэтому у меня нет претензий к Роману Бурки за этот эпизод. На его месте я бы тоже не сумел спасти ворота", — проанализировал Тухель пропущенные голы.