Германия

В 25-м туре чемпионата Германии Кобальтовые без Евгения Коноплянки взяли три очка у Майнца.

Шальке, минимально обыграв обыграв на выезде соседа по турнирной таблице — Майнц, уже реально претендует на место в зоне лиги Европы, от которой гельзенкирхенцев отделяет теперь всего 4 очка.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вновь не попал в заявку на матч.

Майнц — Шальке 0:1

Гол: Колашинац, 50.

Майнц: Лессль — Донати, Бунгерт, Андре Рамальо, Бросински — Гбамен, Латца (Муто, 82) — Озтюнали, Боян Кркич (Куайсон, 61), Хайро Самперио (Де Бласис, 61) — Кордоба.

Шальке: Ферманн — Керер, Хеведес, Бадштубер, Колашинац — Горецка (Бенталеб, 46), Стамбули — Шепф, Мейер (Калиджури, 62), Чупо-Мотинг — Бургшталлер (Ди Санто, 83).

Предупреждения: Хайро Самперио, Бунгерт — Бургшталлер, Бадштубер, Шепф, Чупо-Мотинг.