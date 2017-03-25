Немецкий защитник Никлас Зюле заявил, что он сделал выбор в пользу Баварии и отказал Челси, поскольку хотел остаться в Бундеслиге.
Никлас Зюле, Getty Images
25 марта 2017, 16:39
В январе этого года стало известно, что 21-летний Зюле, который был на радаре у Челси, летом перейдет из Хоффенхайма в мюнхенскую Баварию.
"Я получил оба предложения практически одновременно", — сказал Зюле.
"Конечно, я был польщен интересом лидеров Премьер-лиги, но я чувствовал, что для меня будет лучше остаться в Бундеслиге".
В этом сезоне Зюле отыграл за Хоффенхайм 25 матчей во всех турнирах.