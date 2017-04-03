Германия

Ювентус хочет подписать полузащитника Баварии Дугласа Косту, которого мюнхенцы оценивают в 35 миллионов евро.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри является большим поклонником игры бразильца и считает, что тот идеально вписывается в его игровую схему.

В туринском клубе уверены, что у них есть реальный шанс подписать Косту, особенно на фоне слухов о том, что Бавария согласовала приобретение вингера леверкузенского Байера Юлиана Брандта.

В текущем сезоне Дуглас Коста сыграл за Баварию 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов.