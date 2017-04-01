Германия

Полузащитник Байера Юлиан Брандт близок к переходу в Баварию.

Бавария продолжает ослаблять конкурентов по чемпионату Германии, скупая их главных звезд. Очередным подобным приобретением мюнхенцев наверняка станет молодой талант Байера Юлиан Брандт, трансфер которого, по заверению Bild, уже согласован.

20-летний игрок прогрессирует стремительными темпами и в будущем обещает стать одним из лидеров немецкой сборной. К Брандту долгое время присматривались английские Эвертон и Ливерпуль, но, похоже, именно Бавария выиграла борьбу за футболиста.

В стан мюнхенцев Юлиан переберется летом. Сообщается, что чемпионы Германии заплатят Байеру 30 млн евро отступных.

В нынешнем сезоне на счету Брандта 24 матча в Бундеслиге, в которых он отличился 2-мя голами и 7-ю результативными передачами.