Полузащитник Байера Юлиан Брандт близок к переходу в Баварию.
Юлиан Брандт, - Getty Images
01 апреля 2017, 12:31
Бавария продолжает ослаблять конкурентов по чемпионату Германии, скупая их главных звезд. Очередным подобным приобретением мюнхенцев наверняка станет молодой талант Байера Юлиан Брандт, трансфер которого, по заверению Bild, уже согласован.
20-летний игрок прогрессирует стремительными темпами и в будущем обещает стать одним из лидеров немецкой сборной. К Брандту долгое время присматривались английские Эвертон и Ливерпуль, но, похоже, именно Бавария выиграла борьбу за футболиста.
В стан мюнхенцев Юлиан переберется летом. Сообщается, что чемпионы Германии заплатят Байеру 30 млн евро отступных.
В нынешнем сезоне на счету Брандта 24 матча в Бундеслиге, в которых он отличился 2-мя голами и 7-ю результативными передачами.